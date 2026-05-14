【「怪怪ギギギギギ」2巻】 5月14日 発売 価格：792円 【拡大画像へ】 双葉社は、マンガ「怪怪ギギギギギ」の2巻を5月14日に発売する。価格は792円。 本作はうぐいす祥子氏が「webアクション」で連載している作品。宙太くん、切枚さん、川中島くんの高校生トリオが、怪異現象が起こるという立入禁止地帯「Kゾーン」の謎に迫っていく。 2巻では“ガーシャ