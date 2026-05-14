コッパ・イタリア決勝が13日に行われ、ラツィオとインテルが対戦した。通算7度のコッパ・イタリア優勝を誇るラツィオは、2019−20シーズンのスーペルコッパ・イタリアーナ優勝以来、タイトルから遠ざかっている。今季のセリエA王者インテルに勝利し、本拠地である『スタディオ・オリンピコ』でトロフィーを掲げることはできるか。対するインテルは今季、2シーズンぶり通算21度目のセリエA優勝を達成した。9日にはセリエA第36