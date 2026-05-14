中年世代にとっては何気ない一言でも、Z世代の部下には「ノンデリ（ノン・デリカシー）」と受け取られてしまう――。これまでと同様の言葉がけでは、上司の意図が届きにくい時代。評価や指導の言葉が「人格攻撃」と捉えられるのは、社会構造そのものが変化したためだ。どのような発言が部下との関係を損ねるのか？Z世代の育成において有効なコミュニケーションのあり方を、世代間ギャップを専門とする社会学者が解説する。（清談社