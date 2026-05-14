ホンダの四輪事業が深刻だ。日米欧に加えて中国やアジア諸国の市場でも販売台数を減らしている。厳しい状況だが、打開策はきっとあるはずだ。ヒントは1997年に登場したトヨタの「プリウス」に続いて、99年にホンダが投入したクルマにありそうだ。積み重ねてきた技術力で競争力を発揮できれば、ホンダが最悪期を脱するひとつの解になるのではないか。（多摩大学特別招聘教授真壁昭夫）優等生トヨタも減益予想…苦境のホンダは再浮