ハンディファン市場への参入が各社相次ぐ中、さまざまなガジェットを開発してきたCIOは、5月11日から応援購入サービス「Makuake」で「CIO Handy Fan」プロジェクトを展開。開始15分で1000万円以上が集まるなど、注目を集めている。●4通りの使い方 置くだけ充電 首振りや冷却プレート 充実の機能性約3年間「CIOのハンディファンが欲しい」というユーザーの声があったことから実現したプロジェクト。新製品は、持つ・掛ける・