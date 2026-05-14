14日6時00分、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比180円高の6万3490円で夜間取引を終えた。日経平均株価の現物終値6万3272.11円に対しては217.89円高。出来高は7826枚だった。 TOPIX先物期近は3923.5ポイントと前日比8ポイント高、TOPIX現物終値比4.02ポイント高だった。 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 63490+1807826 日経225min