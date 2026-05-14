◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年5月13日みずほPayPay）DeNAからトレードで加入したソフトバンク・山本祐が「6番・捕手」で“入団会見からの即スタメンデビュー”を飾った。入団会見の約6時間後。いきなりマスクをかぶり、プロ初登板の藤原とバッテリーを組んだ。1点リードの3回1死一、三塁では記録は暴投ながらワンバウンドしたチェンジアップを止めきれず同点に追いつかれた。チームを勝利に導くことはできな