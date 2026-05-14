日本ラグビーフットボール協会は13日、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチの倫理及び処分規程に基づく処分決定を発表しました。協会によりますと、2026年4月1日〜15日に行われたU23日本代表オーストラリア遠征中に実施された試合における現地マッチオフィシャル等への発言に関する処分となります。なお、エディー・ジョーンズ日本代表ヘッドコーチに対し、本人への減俸および聞き取りを行った日から6週間(4月24日より6月5日