日本テレビは14日、日テレ系「FIFAワールドカップ2026」の中継試合・関連番組を発表した。来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会。日テレ系では、グループD「オーストラリアートルコ」の試合から始まり、日本と同じグループFのライバルの「スウェーデンーチュニジア」の一戦。そして日本の決勝トーナメント進出の重要な鍵となるメキシコ・モンテレイでの第2戦「日本―チュニジア」や、世界ランキング上位同士の激闘が予想さ