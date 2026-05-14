◇パ・リーグ日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日ZOZOマリン）打率・319。現在リーグ首位打者に対して不適切かもしれないが「完全復調」と言えるだろう。日本ハム・レイエスが来日3年目で初の3試合連続アーチ。昨季本塁打＆打点のリーグ2冠の最強助っ人が、初の3冠王へ量産態勢へ突入した。「逆風なので無理をせず四球でも良いと考えて甘いボールを狙っていた。結果的に本塁打になって良かった」2―0で迎えた3回無死一