◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年5月13日みずほPayPay）ソフトバンクの藤原大翔投手（20）が13日、西武戦でプロ初登板初先発し、4回2安打2失点で初黒星を喫するも堂々の投球を披露した。力強い直球は自己最速タイの156キロをマーク。変化球に課題を残したが、未来のエースへの第一歩を踏み出した。前日に3位に後退したチームは2連敗を喫し、2位の西武との差は2ゲームに拡大。このカードは今季3勝8敗と苦戦が続い