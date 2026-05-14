◇パ・リーグ日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日ZOZOマリン）日本ハムの大卒3年目捕手の進藤が待望のプロ初アーチ。昨年に続き、12球団でチーム50号一番乗りを飾った。2点リードの9回1死二塁で沢田のスプリットをすくい上げ、左翼席へ1号2ラン。プロ初打点となり「めちゃくちゃうれしかった」と破顔した。4月29日の1軍昇格から前日まで14打席無安打だった。この日も無安打で迎えた3打席目に、今季初安打となる右翼線二