「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）昨年２着のクイーンズウォークは１３日、新コンビの西村淳を背に栗東坂路へ。終始、落ち着いた様子で駆け上がり４Ｆ５６秒９−４０秒８−１２秒７を計時。先週までにしっかりと負荷をかけているため、予定通り調整程度のアクションだったが、心地良くストライドを伸ばし、精神面を含めて万全の仕上がりと言えそうだ。◆西村淳也騎手−初コンビとなるが、この馬の印象は。