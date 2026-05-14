フジテレビは14日、来月11日に開幕するサッカーW杯北中米大会のフジ系列10試合の生放送カードを発表した。グループステージは5試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスーセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。W杯で通算12ゴールを挙げているエムバペは、今大会5ゴール以上を決めれば歴代最多得点を更新する。放送2試合目のカードは「ポルトガルーコンゴ民主共和国」。世界的スーパース