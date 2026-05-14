「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）今季初戦の阪神牝馬Ｓを快勝した昨年の２冠牝馬エンブロイダリーは１３日、美浦坂路で最終リハ。時計は控えめでも、動きの質、馬体の仕上がりは文句なし。３つ目のＧ１タイトル奪取へ準備万端だ。昨年のオークス馬カムニャックは、友道流の仕上げで落ち着きも十分。逆転戴冠へ態勢は整っている。昨年の２着馬クイーンズウォークも栗東坂路で好ムードを漂わせた。昨年の２冠牝馬エン