◇パ・リーグソフトバンク1―2西武（2026年5月13日みずほPayPay）5月も打撃好調だ。3、4月の月間MVPを受賞したソフトバンク・近藤が2回先頭で先制ソロを放った。西武の先発・高橋光が初球に投じた直球を捉えバックスクリーン左へ。「ルーフオープンで風が味方してくれたのもあってホームランになってくれた」と話した。4回には右中間二塁打を放ち、3打数2安打1打点と好調を維持している。