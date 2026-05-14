「新潟大賞典・Ｇ３」（１６日、新潟）金鯱賞５着から反撃を期すドゥラドーレスは１３日、美浦坂路でロジシルバー（６歳３勝クラス）と併入フィニッシュ。１週前の美浦Ｗでは６Ｆ８０秒０−１１秒０の好時計をマークしており、宮田師は「先週は体が伸び気味に走っていたので、今週は坂路で収縮させるように。フレッシュさを保っているし、動きも良かった」と及第点を与える。「ルメールさんが新潟まで乗りに行ってくれるのは