NHK、日本テレビ、フジテレビの各局は13日、6月開幕のサッカー・ワールドカップ（W杯）北中米3カ国大会の放送予定を発表した。1次リーグF組でオランダと相対する日本の初戦（試合開始・日本時間15日午前5時）は、NHK総合が生中継する。2試合目のチュニジア戦（同21日午後1時）は日テレ系で、3試合目のスウェーデン戦（同26日午前8時）はNHK総合で、それぞれ生中継する。日本が1次リーグを突破した場合は、フジ系が決勝トーナメ