◇パ・リーグ日本ハム6―2ロッテ（2026年5月13日ZOZOマリン）【記者フリートーク】日本ハムのレイエスは、意外と験を担ぐタイプだ。本塁打を打った日は翌日も同じアンダーシャツを着用する。連続安打が続いていた奈良間がアンダーシャツをクリーニングに出そうとしているのを見て、「ナニシテルアナタ！」と突っ込むほど。スイングルームのバットの置く場所など、結果が出た日の翌日は「変えない」こだわりがある。3試