タレントの神田うの（51）が14日までに、自身のインスタグラムを更新。自身の「前髪の薄毛問題」を告白した。【写真】「前髪の薄毛問題」を告白…頭に施術中の様子を公開した神田うの※3枚目神田は「AGAスキンクリニック銀座レディース院に行って来たよー」と報告。「幼少期からのバレエのお団子ギュッギュッでオデコ（前髪）だけが薄い問題 毛量多過ぎて 梳いているのに、前だけが薄くてホント頭の毛量バランスは上手くいか