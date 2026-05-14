ソフトバンク・正木が15日の楽天戦から1軍に復帰する。小久保監督が試合後「明日（14日の移動日）から正木が来ます」と明言した。3月中旬に右足蜂窩（ほうか）織炎の手術を受けて離脱。4日の2軍戦で実戦復帰し、6試合に出場した。指揮官は「打撃は非常にいいと判断しています」と評価。昨季は右肩負傷の影響で17試合の出場にとどまるも2本塁打、8打点。代わりに笹川が2軍降格することになる。