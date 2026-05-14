「ヴィクトリアＭ・Ｇ１」（１７日、東京）朝日が強さを増した栗東坂路をカムニャックが１３日、静かに駆け上がった。前半は１５−１５に抑え、後半に加速。力みのない走りからラスト１Ｆは１２秒１（４Ｆ５６秒０）で伸ばした。１週前をハードに攻めて、当週は疲れを残さない調整にとどめるのが友道流の仕上げだ。この馬に関しては、もう一つテーマがあった。「すぐにテンションが上がってしまう馬。いかに落ち着いてレース