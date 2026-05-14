パリ五輪陸上女子棒高跳びで銅メダルを獲得したアリシャ・ニューマン（カナダ）が、新たなキャリアを目指すことをほのめかし、話題となっている。ニューマンは、人気ランジェリーブランド「ヴィクトリアズ・シークレット」のファッションショーオーディションに招待されたことをＳＮＳで伝えた。同ブランドをタグ付けし「ヴィクトリアズ・シークレット、またすぐ会いましょう」と記し、ピンクのビキニを着てポーズを取っている