勝つための球団に、勝つための悩みが膨らんできた。ドジャースは１２日（日本時間１３日）のジャイアンツ戦（ロサンゼルス）に２―６で敗れ、４連敗。２４勝１８敗でナ・リーグ西地区２位に後退し、４月２８日以降は４勝９敗と王者らしからぬ失速が続いている。直近１３試合のうち１０試合で３得点以下と打線の停滞も深刻で、首位パドレスを追う立場となった。こうした現場の窮状が、育成方針まで揺さぶっている。７月末のトレ