初防衛に成功したノアのＧＨＣヘビー級王者・シェイン・ヘイスト（４０）がダブル所属する「ＴＭＤＫ」と「ＷＨＩＴＥＲＡＶＥＮＳＱＷＡＤ（ＷＲＳ）」の将来的な交流を示唆した。１３日の後楽園大会でヘイストはＷＲＳの同門、ＫＥＮＴＡをボムバレーデスで破り初防衛に成功。試合後は「また夢を実現することができて達成感でいっぱい」と胸をなでおろした。ＷＲＳの新メンバーとしてノアに再登場し、いきなり最高峰王