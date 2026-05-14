ＧＬＥＡＴは１３日、旗揚げ５周年記念興行「ＳＯＮＩＣＷＲＥＳＴＬＩＮＧ」（７月１日、東京・ＳＧＣホール有明）に丸藤正道（４６）らプロレスリング・ノア所属選手の参戦を発表した。経緯について、ＧＬＥＡＴを運営する「ＬＩＤＥＴエンターテインメント社」の鈴木裕之社長が語った。同大会では、丸藤が鈴木鼓太郎と組んで一夜限定復帰するカズ・ハヤシ、田中稔組と対戦。さらにチーム・ノアの小峠篤司、モハメドヨネ