マウンドの６８球は、まるでピースを一つずつはめ込むようだった。ＤｅＮＡは１３日の中日戦（横浜）に５―０で快勝し、２連勝で２カード連続勝ち越し。セ３位をキープし、４位・巨人を勝率でわずかに上回った。２位・阪神との差も２・５ゲームに縮まり、反攻の足場を固める１勝となった。主役はドラフト２位ルーキーの島田舜也投手（２３）だった。プロ２度目、初の本拠地登板で６回球を投げ、５安打無失点、９奪三振