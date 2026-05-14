11日、日本保守党（以下保守党）が定例の記者会見を開き、百田尚樹代表（70）や北村晴男参議院議員（70）らが記者からの質問に答えた。質疑では、自民党との法案作成について問われた百田氏が、“ある人物”を痛烈に批判する場面も。百田氏は保守党が単独で法案提出できず、他党と連携する必要がある現状を語ったうえで、北村氏は「スパイ防止法については骨子案を自民党に投げており、協議を進めていただいている」と指摘。今国会