「鍋に猫が入ってくつろぐ様子」は、想像しただけで癒されるもの。ではそれが「寿司桶」だったら…？今回登場する猫ちゃんは、寿司桶の「ちょっと意外な楽しみかた」を教えてくれました。Xで83万表示、1.7万いいねを記録した投稿には「楽しそう！」「お寿司屋さんもきっと嬉しいw」などのコメントが寄せられています。 【動画：『猫がくつろぐ姿』を想像して『寿司桶』を置いた結果…完全に予想外な『使い方』】 寿司桶を置い