猫が顔を触ろうとする4つの理由 1.マーキング 猫は、自分のにおいに囲まれることで安心感を得る動物です。したがって、飼い主さんの顔回りに前足をのばしたり、軽く触れたりする行動には、「ここは自分のもの」というマーキングの意味がふくまれていることがあります。 また猫にとって人の顔周りは、食事や皮脂など、日常の変化が出やすい場所。猫にとって、いつもと同じか確認しやすいポイントなの