愛知県東海市で13日、路上で倒れていた男性が死亡した事件で、男性を乗用車でひき逃げしたとして71歳の男が逮捕されました。逮捕されたのは、名古屋市港区の会社員・丹羽睦夫容疑者(71)です。警察によりますと、丹羽容疑者は13日午前3時半頃、東海市名和町蓮池で、市内に住む会社員・諸岡隆治さん(38)を乗用車ではねて死亡させ、そのまま逃げた疑いが持たれています。警察が付近の防犯カメラを解析するなどして丹羽容疑者