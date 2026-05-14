グループ旅行では、誰か一人のワガママで空気が最悪になることがある。投稿を寄せた福岡県の60代男性は、30年以上前の20代半ばの頃、有志数名で旅行サークルをやっていた時のエピソードを振り返る。男女4人ずつで愛媛県の松山へ旅行にでかけ、夕食が済むまでは和気あいあいと過ごしていたが、就寝の準備に入った頃に状況が一変する。（文：篠原みつき）別に一緒の部屋ではないのだが……男性が当時付き合っていた彼女が目を真っ赤