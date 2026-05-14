結婚相談所Presiaは2026年5月13日、「男性の恋愛経験についての意識調査」の結果を発表した。調査は2026年5月に、20〜30代の婚活・恋活中、もしくは過去経験のある女性170人を対象に、インターネット上で実施。調査結果によると、約8割の女性が交際経験のない男性を結婚対象として受け入れている一方で、リード力の不足や30歳という年齢の壁を懸念するシビアな現実も浮き彫りになった。浮気リスクを考慮すると「経験ゼロ」派が86.5