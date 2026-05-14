コンビニの業務は各種サービスの追加で年々複雑化しているが、20年ほど前はもっとシンプルで、ある意味でかなり適当な時代だった。投稿を寄せた埼玉県の30代男性（営業／年収500万円）は、高校生だった2004年頃にあるコンビニでアルバイトをしていた。当時の業務については「色々な業務があるわけでも無くレジ・品出し・清掃・レジ横のホットスナックの補充とそこまでキツイ仕事はありませんでした」と振り返るが……。（文：篠原