職場で妊娠を報告するときは、上司の人間性が試される瞬間でもある。残念ながら、そこでとんでもない本性を現す上司もいるようだ。投稿を寄せた東京都の30代女性（医療・福祉・介護／年収400万円）は、職場で受けた信じられないマタハラ体験を振り返る。当時、妊娠初期だった女性は出血やストレスによる腹痛があり、医師から残業制限などを指示する「母健連絡カード」をもらっていた。しかし、それを上司に提出したところ、あり得