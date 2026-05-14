フジテレビで放送される10試合の対戦カードが決まったフジテレビは5月14日、6月11日から開幕する『FIFAワールドカップ2026』の地上波放送権10試合の放送カードと、番組出演者を発表した。かつて日本代表としてW杯を経験した元選手らが登場する。今大会、フジテレビ系列ではグループステージ5試合、決勝トーナメント5試合の計10試合を生放送する。初戦は、通算得点記録の更新を狙うFWキリアン・エムバペ（レアル・マドリード）