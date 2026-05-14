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AI企業のCactus Computeが2600万パラメーターのツール呼び出しAIモデル「Needle」を公開しました。GitHub - cactus-compute/needle: 26m function call model that runs on incredibly small devices · GitHubhttps://github.com/cactus-compute/needleneedle/docs/simple_attention_networks.md at main · cactus-compute/needle · GitHubhttps://github.com/cactus-compute/needle/blob/main/docs/simple_attenti