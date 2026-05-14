史上最強との呼び声高いサッカー日本代表“森保ジャパン”が挑む４年に１度世界が興奮に包まれるサッカーの祭典「ＦＩＦＡワールドカップ２０２６」。開幕まで、あと２８日と迫った１４日、ＮＨＫ、日本テレビ系、フジテレビ系での中継試合・関連番組が発表された。ＮＨＫでは、日本代表の全試合を地上波とＢＳで生中継。大会全１０４試合を、高精細なＢＳＰ４Ｋで放送する。１次リーグは地上波で計１９試合を生中継（ＮＨＫ