◆パ・リーグロッテ２―６日本ハム（１３日・ＺＯＺＯマリン）三塁ベースを回り喜びがこみ上げた。日本ハム・進藤は両拳を握った。４―２の９回１死二塁、沢田のスプリットを捉え左中間スタンドへプロ１号２ラン。通算５２打席目での待望の一発に、「もうめちゃくちゃうれしかった。ゾーンにきたボールを思いっきり打とうってそれだけ」。チームは今季最多タイの４連勝。４月２２日以来の勝率５割とし、３位・ソフトバンクに０