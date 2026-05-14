◆ヴィクトリアマイル追い切り（５月１３日、美浦トレセン）第２１回ヴィクトリアマイル・Ｇ１（１７日、東京）の最終追い切りが１３日、東西トレセンで行われた。Ｇ１３勝目を目指すエンブロイダリーが美浦・坂路での併せ馬で半馬身遅れたが、理想的な加速ラップを刻んで最高評価「Ｇ」を獲得。三戸達也記者が絶品の動きをコラム「見た」で分析した。力強いフットワークが順調さを表していた。エンブロイダリーの最終追い切り