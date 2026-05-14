ビクトリーブリッジはデビューは昨年５月と遅かったが、ここまで８戦７勝、２着１回とオール連対を継続中。前走のＣ２戦も２着に９馬身差をつけており、底知れない能力の持ち主。ここも通過点といえる。全３勝中２勝をこの距離で挙げているセクシーキャットに反撃ムード。久々を２度叩いて状態も上がっている。同型馬を抑えて主導権を握れば押し切りまで。発馬に課題を残すが末脚切れるホルンフェルスも圏内。