NHK『ダーウィンが来た！』は17、24日、3頭の若オスを4年間にわたって長期密着調査してきたシリーズ「ライオン王者への道」最終章を届ける。【番組カット】まさかのゲーム風！ライオン3頭の勢力図を紹介若いオスライオンがどのようにして王となるのか。ライオン最大の謎に迫るべく、3頭の若オスにGPS発信機を装着し、4年間密着してきた。17日の前編では、これまでの物語を振り返るダイジェスト版を放送。24日の後編では、長く