偽造IDカードを使ってアメリカ軍基地に違法に侵入したなどの罪に問われている大手商社の元社員水野圭隆被告（46）の初公判が横浜地裁で13日、開かれました。一時はスパイ疑惑もささやかれた事件の背景にあったのはスパイ行為ではなく、アメリカ陸軍への「強い憧れ」でした。水野被告は2025年10月、神奈川県のアメリカ海軍横須賀基地に正当な理由なく侵入し日米地位協定に伴う刑事特別法違反の罪などに問われています。13日、横浜地