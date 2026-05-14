黒木メイサが主演を務めるHuluオリジナル『八神瑛子 -上野中央署 組織犯罪対策課-』（※全5話）が、7月24日から独占配信される。それに先立って、鬼気迫るアクション満載のティザー予告映像が公開された。【場面写真】鋭い眼光！フィリピンの殺し屋を演じる小島健原作は、多種多様な文化が共存する東京・上野を舞台にした警察小説『組織犯罪対策課 八神瑛子』シリーズ（深町秋生氏著）。2011年刊行の『アウトバーン』を皮切り