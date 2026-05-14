俳優・鈴木京香が主演するテレビ朝日系木曜ドラマ『未解決の女 警視庁文書捜査官 Season3』（毎週木曜後9：00）の第5話がきょう14日に放送される。今回は、井桁弘恵、櫻井淳子、ふせえり、ふかわりょう、西岡徳馬ら、多彩なゲスト陣が登場する。【集合ショット】大勢のファンに囲まれて…笑顔で手を降る鈴木京香＆黒島結菜ら6年ぶりに再始動する本作は、2018年4月期に木曜ドラマ枠で誕生し、2019年4月にはドラマスペシャル、