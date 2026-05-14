フジテレビ系列では、６月11日に開幕する、４年に一度の世界的なビッグイベント『FIFAワールドカップ2026』の10試合の地上波放送権を獲得、その放送カードが決定した。【写真】顔そっくり！鰐間兄弟役姿の三浦りょう太実写『ブルーロック』ビジュアルフジ系列ではグループステージ５試合を生放送。放送初戦のカードは「フランスｖｓセネガル」。フランスのエースFWキリアン・エムバペが今大会初登場する。FIFAワールドカップ