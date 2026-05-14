アメリカ議会上院はFRB=連邦準備制度理事会の次期議長にケビン・ウォーシュ氏を起用する人事を承認しました。上院は13日、賛成54票、反対45票の賛成多数でFRB議長に元理事のウォーシュ氏を充てる人事案を可決しました。ウォーシュ氏はパウエル議長が任期を終える15日に正式に就任します。任期は4年で、6月のFOMC=アメリカ連邦公開市場委員会に初めて議長として参加します。トランプ大統領はこれまで自身が要求する利下げに応じない