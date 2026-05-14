NHKは14日、サッカーW杯北中米大会（6月12日開幕）の「放送計画」第1弾を発表した。当初から全104試合を放送することは発表されていたが、日本代表の試合は、総合、またはBSで全て生中継することが決定。1次リーグ3試合のうち、6月15日の初戦オランダ戦、同26日の第3戦スウェーデン戦は地上波の総合テレビで、同21日の第2戦チュニジア戦はBSで放送する。また勝ち上がれば、日本戦は決勝トーナメント1回戦がBS、同2回戦以降は地上波