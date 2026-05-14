Aぇ! groupが、5月15日にデビュー2周年を迎える。記念日前日から、そのお祝いムードは続き、14日はLINE MUSICアプリ内で、翌日15日はAぇ! groupの公式YouTubeチャンネルにて、それぞれ生配信が行われる予定だ。彼らとファンが喜び、盛り上がる様子が今から想像できて楽しい。 （関連：【動画あり】Aぇ! group、デビュー2周年へ至ったメンバーのひたむきな強さ） デビューから2年。Aぇ! group