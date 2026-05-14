張本はまだ課題はあるものの、ハマった時の爆発力は中国勢を凌駕するものがある(C)Getty Images卓球世界選手権（以下世界卓球）の男子団体戦決勝が現地時間5月10日に開催地ロンドンで行われ、中国が日本を3-0で下し、通算24回目の優勝を飾るとともに、2001年の大阪大会から続く連覇を12にまで伸ばした（2020年の釜山大会は中止）。【動画】「なんていう勝ち方だ」橋本帆乃香が王芸迪を撃破！カットマンの真骨頂を見せつけた